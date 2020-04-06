年金保單累售11萬 三月數字或會激增

2019至2020課稅年度於上月完結，截至二月底，市場售出11萬張延期年金（QDAP）保單，每張平均年度化保費7.3萬元，總年度化保費約80億元，投保平均年齡48.3歲。市場人士預計，三月或有更多人購買延期年金，保單數目增長有機會超過以往按月平均水平。



延期年金與強積金可扣稅自願性供款（TVC）及自願醫保（VHIS），被稱為「扣稅三寶」，於去年四月推出，至今已滿一年。去年下半年本港經濟連番遭受中美貿易戰及社會事件等內外因素夾擊；今年開局更撞正新冠肺炎疫情，令市場對年金產品回報率能否保持存疑。



能否保持回報率成疑



中銀人壽有兩款延期年金產品，其中固定年期延期年金計劃，早於去年9月下調保證回報。至於終身延期年金產品，該公司回覆查詢時表示，該產品推出後銷情理想，由於銷售額度已滿，去年12月推出更新版，總內部回報率稍作下調；又指到目前為止，該產品回報未有受到任何影響。



去年剛推出時，中銀人壽終身延期年金產品小冊子顯示，保費繳費年期10年，當受保人90歲時，年度化總內部回報率（IRR）介乎4.21至4.52厘。但現時這一回報率已降至3.69至4.06厘；年度化保證內部回報率則由推出時的2.11至2.44厘，下調至1.8至2.1厘。另外，有中國人壽（海外）代理透露，其優暇人生延期年金計劃回本期延長。



友邦、保誠及AXA安盛等公司均回應，旗下延期年金計劃總內部回報率未進行調整。恒生保險強調，其「喜裕連連」延期年金人壽保險計劃，主要投資在固定資產，回報較為穩定；又指會密切留意市場狀況，適時調整資產分配策略。據了解，恒生保險將推出新年金計劃。



早前推出延期年金產品時，有保險公司高回報率吸客，但有市場人士相信，受息口向下環境拖累，現時新推出的年金產品回報率將會較以往下調。此外，短期儲蓄保險回報率亦有下調壓力。



