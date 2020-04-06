市場簡訊

——據外電報道，英國著名零售品牌Cath Kidston，正陷入申請管理令邊緣。Cath Kidston於1993年成立，在全球擁有超過200間分店，但在過去兩個財政年度，累計虧蝕達2700多萬英鎊（約2.6億港元）。Cath Kidston於香港有6間分店，分別位於銅鑼灣崇光百貨、又一城等大型商場，於澳門威尼斯人亦有1間分店。







——早前有消息指，產油國之間的減價戰有機會平息，但昨日卻突然橫生枝節。石油出口國組織（OPEC）宣佈，將原定在今日舉行，與非油組成員（包括與俄羅斯及其盟友）一同召開的「OPEC+」緊急視像會議，將會推遲至周四（9日）舉行。消息指，會議延遲舉行，主要由於兩大產油國沙特阿拉伯與俄羅斯仍未達成共識。沙特與俄羅斯上月爆發減價戰，令紐約期油一度跌穿每桶20美元，創18年低位。







——日前已公佈未經審核業績的國美零售（493），昨日宣佈其業績審核程序已經完成。公司核數師安永會計師事務所，確認公司早前公佈的初步業績，所有資料維持不變，公司預計在今年5月15日之前發出年報。







——霸王國際（1338）承認，未有按照上市規則及時公佈一項認購理財產品交易。霸王國際認購由中國銀行（3988）提供，本金合共為4000萬元人民幣的理財產品，其年化收益率為3.2厘。公司在今年1月14日已認購上述理財產品，但在4月5日舉行的董事會會議，董事才承認及批准上述認購交易，並在昨日才向外公佈。公司承認，為去年業績核數時才發現該項交易。對於沒有遵守上市規則及時披露，公司表示屬一時疏忽，並已加強內部監控和員工培訓，防止同類事件發生。



