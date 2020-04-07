憧憬疫情緩和 三大指數升逾7% 杜指勁彈1627點

杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報22679點，升1627點；納斯達克指數收報7913點，升540點。
滙控（005）美國預託證券價格曾見39.32港元，較香港收市價升0.37港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見384.64港元，較香港收市價升3.24港元。
G20能源部長會將召開
美國能源部長布魯耶（Dan Brouillette）表示，在與沙特阿拉伯和俄羅斯能源部長磋商後，希望兩國能在本周結束爭奪石油市場份額的戰爭。布魯耶稱，美國正在鼓勵今年20國集團（G20）的主席國沙特阿拉伯於本周末召集20國集團能源部長開會，並預計這將會發生。
另外，根據約翰霍普金斯大學數據，全球新型冠狀病毒確診病例增加至128.8萬宗，造成7.05萬人死亡；其中，確診人數最多的國家仍是美國。但紐約州周日單日新增感染新冠病毒後死亡人數少於前一天，特朗普表示，看到美國新型冠狀病毒疫情正開始趨於平穩或穩定的跡象，開始見到隧道尾的曙光。
滙控領漲恒指急升513點
港股跟隨外圍顯著造好，加上重磅股滙控（005）連插七日終見反彈，有份領漲大市，恒指急升513點收市，收報23749，盤中也曾高見23832逾三周高位，並直接企穩20天線（23347）樓上。國指收報9652，上揚161點。不過港股成交連續第三日不足千億元，成交總額868億元。
「三桶油」向好，中海油（883）升3.86%收報8.89元；中石油（857）走高3.11%收報2.98元；中石化（386）漲2.04%收報4.01元。
藍籌股全線向上。滙控被摩通狠劈三成目標價至42元，大笨象股價連插七日後終見反彈，回升2.77%收報38.95元，支撐大市；騰訊（700）升1.33%收報381.4元；太古（019）炒高7.38%收報51.65元，為最強勢藍籌股；港鐵（066）微升0.36%收報41.45元，為最弱勢藍籌股。
耀才證券研究部副經理譚智樂表示，為面對疫情，中央先後推出政策，繼人行降準後，相信日後將陸續有措施出台，加上近期外圍利好消息較多，利好大市向上，不過他認為恒指不會出現報復式反彈，故對後市走勢仍然審慎。疫情打擊下，相信今年多國將陷入經濟衰退，難以快速復原，籲投資者於24000水平逐步減持部份股份。