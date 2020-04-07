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消息混亂油價下跌

2020-04-07 列印
　　以沙特為首的石油輸出國組織（OPEC）+會議推遲，國際油價昨開盤即大跌逾一成。不過，俄羅斯直接投資基金（RDIF）首席執行官Kirill Dmitriev昨接受外媒採訪時表示，沙特和俄羅斯「非常、非常接近」達成減產協議，油價隨後回升。截至昨晚8時，紐約期油報每桶27.45美元，較開盤跌0.89美元，跌幅3.14%，曾低見每桶25.28美元；布蘭特期油收報每桶33.03美元，跌1.08美元，跌幅為3.19%，此前一度跌至約每桶30美元。其後，紐約期油收巿報26.44美元，下跌1.90美元，跌幅6.7%。

　　Kirill Dmitriev還稱，整個市場都明白這項協議的重要性，它將為市場注入很多重要的穩定性，雙方現在已「非常接近達成」協議階段。不過，沙特及俄羅斯對減產的立場似乎仍存分歧，原定於昨日舉行OPEC+聯盟會議被緊急推遲至周四。
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