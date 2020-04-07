滙豐小股東促以股代息 梁振英倡另設「香港銀行」

滙豐控股取消派息後風波難平，滙豐小股東權益大聯盟昨日召開記者會，稱現時已聯絡超過3000名實名股東，涉及已發行股份總數量接近2%，總市值超過100億元。該聯盟對召集5%股份的股東很有信心，並提出保留以股代息、董事減薪及停發袍金等要求。



聯盟表示，召集的股東包括機構投資者、家族信託、專業投資者及一眾小股東；其中最大持份者持有市值逾五億元的股份。聯盟建議滙控保留以股代息選項、高層薪酬作出調整，以及委任本港小股東代表入董事局。



聯盟表示，亦收到香港以外地區的查詢，現時未獲得滙控回應，若仍未回覆，不排除行動升級，惟未透露具體措施。入稟方面，目前未進入實質階段，亦未考慮費用分擔等問題。至於遷冊回港，聯盟表示該建議未必可從執行上幫到股東，暫時未考慮。



David Webb望勿浪費金錢



獨立股評人David Webb就法律挑戰撤派息決定大潑冷水，稱滙控停派股息決定屬法定範疇內，希望股東勿浪費金錢進行法律行動。他又提醒，保留的盈利未來仍可作出股息或回購，「這些錢沒有消失」；以股代息意義不大，等同將薄餅切成更小份，「但你擁有的還是那塊薄餅」。



金管局前總裁任志剛接受本地媒體專訪時稱：「人哋投資咗你身上，你唔畀錢人、你唔派息， 點會啱呢？」他又類比質問，這樣的話，香港金管局是否可借鑒英國做法，指令銀行的香港子公司不要派息予母公司？滙豐小股東權益大聯盟發起人就公開呼籲，任志剛可加入該聯盟，提供相關建議。



籲任志剛加入聯盟給建議



全國政協副主席、前行政長官梁振英昨日在facebook上發表評論，形容銀行業如同心臟，不可「外露」，批判滙控聽命於英府，但某些英國人當香港人「冇到」、「奉旨」和予取予攜，談論遷冊回港只是再次借香港「過橋」。他說，眼前可以做兩件事，一是兩位在滙控的香港人非執董辭職；二是在香港及內地業務上杯葛滙豐。他又建議在港官民合辦一家以香港為總部的「香港銀行」。



