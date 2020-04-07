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中銀航賃首季購48架飛機

2020-04-07 列印
　　中銀航空租賃（2588）昨公佈，今年取得「開門紅」，首季簽署購買共48架飛機的協議，其中38架已按長期租賃的方式租出， 餘下10架尚未租出的A320NEO飛機將於2023年至2024年間交付，已租出所有預期於2020年交付的飛機。

        該公司指，截至一季度末，飛機組合共有567架飛機，包括323架自有飛機、40架代管飛機及204架已訂購飛機。自有機隊的平均機齡為3.4年，平均剩餘租期為8.5年。今年首季，中銀航空租賃共簽訂38項租賃承諾，售出3架自有飛機；期內飛機利用率為100%、收款率為94%。

        中銀航空租賃首席財務官彭添發稱，今年首季從貸款和債券市場籌得額外13億美元，並根據公司的全球中期票據計劃按時償還了超過9.5億美元的債券。

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