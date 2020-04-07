  • 2020年4月7日 星期二
  • 21º
  • 79%
熱門： 林鄭加薪新冠肺炎限聚令日本

日報新聞 > 財經

耀才盈喜料全年多賺7%

2020-04-07 列印
　　耀才證券（1428）發盈喜，預計截至3月底止年度，除稅後未經審核綜合純利約為4.73億元，較去年同期升7.3%。該公司表示，受到中美貿易戰、反修例運動、新型冠狀病毒肆虐全球及其他種種不利因素所拖累，導致恒指反覆尋底；各行各業陷入一片低迷，預期在經濟前景未明下，汰弱留強潮會持續，倒閉潮亦勢所難免。

        耀才指出，根據香港交易所的統計資料，期內年度日均交易額約為922.39億元，按年下跌約4.2%；由於市況持續低迷，期內總共錄得約37間證券商停止營運；未來經濟前景未明，汰弱留強潮相信會持續，倒閉潮將勢所難免。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd