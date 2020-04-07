未盈利股康方闖關成功 藥物臨牀試驗未終止

未有營收藥企康方生物在港交所（388）闖關成功，昨日提交聆訊後上市文件，早前該公司曾表示，疫情下有機會影響部分藥物臨牀試驗。



在最新文件中澄清，新冠肺炎爆發並沒有導致其臨牀試驗提前終止，或者必須排除入組患者，然而，對涉及呼吸系統腫瘤的癌症適應症臨牀試驗有可能被延期，除此以外，目前預計在中國內外進行的臨牀試驗均不會受到疫情爆發的嚴重影響。



瑞信擬退出微醫上市工作



上市文件亦提及，去年康方生物全年研發費用按年增加91.43%，至3.08億元人民幣，導致按年虧損擴大逾一倍。另外，該公司在廣州的商業化生產基地已經於今年1月完成封頂，該基地預計可安裝最多4萬升產能的生物反應器，公司計畫投資合共6億至8億元人民幣興建設施，預計2020年底將完成興建並開始營運。



另一方面，騰訊（700）注資的互聯網醫療初創企業微醫（WeDoctor）上市過程再現變數，彭博引述消息人士指，原本為指定投行之一的瑞信擬退出是次上市工作，微醫表示目前仍在選擇合作夥伴，仍未敲定負責投行，而早前市傳獲聘的投行還包括摩根大通以及招銀國際，初步預計最高集資約78億港元。



據消息人士指，瑞信是次退出項目，或被瑞幸咖啡的「假帳醜聞」所拖累，因瑞信為當年瑞幸咖啡上市承銷商，目前其遭到股東提出訴訟，指相關承銷商及瑞幸咖啡曾作出虛假和誤導性陳述，導致股價飆升。



此外，今日上午將「截飛」的新威工程（8616），孖展認購逾7450萬元，公開發售部分超購逾9倍，另一隻同為GEM板的新股亞洲速運（8620），截至昨日孖展認購逾5.77億元，公開發售部分超購接近82倍。



