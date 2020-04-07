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中銀人壽首季新單保費增

2020-04-07 列印
　　繼去年下半年社會事件後，內地客來港投保情況再受疫情打擊，惟中銀人壽執行總裁鄧子平表示，該公司的內地客佔比不高，今年首季新造保單保費按年仍錄得雙位數增長。

  區域發展方面，他透露，中銀人壽或考慮趁勢在區內進行併購或入股。

　　鄧子平指出，其實在新冠肺炎疫情未影響至封關前，以內地為主的外地客保單生意於去年下半年已急跌。現今在封關的影響下，預算外地客生意跌勢更嚴重，甚至近乎零都不足為奇。不過，他指，中銀人壽的客路以香港居民為主，內地客僅佔11、12%。

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