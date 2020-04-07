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環聯分段恢復網上查閱

2020-04-07 列印
　　載有本港550萬個人信貸資料的個人信貸資料庫環聯資訊，因前年尾爆出保安漏洞後便暫停其網上查閱信貸報告服務至今，足足一年有多。環聯終宣佈，經過全面檢查及加強網上保安後，正分段恢復因保安理由而暫停的香港網上信貸報告、評分及提示服務，首階段參與的客戶約有5000名。該項服務已由第三方獨立審核，並符合與數據安全和預防欺詐相關的國際標準。

  環聯花了數月時間審視及增強香港網上信貸報告、評分及提示服務的保安系統後，增添了新功能，加強核實及驗證程序，包括針對所有網上信貸查詢實施一次性密碼驗證，並進一步保護客戶資料。

  銀行公會回覆表示，已接獲環聯通知恢復其網上個人信貸報告查閱服務。

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