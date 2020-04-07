中環IFC外望——恢復堂食加價減量 海底撈：成本上漲

內地新冠肺炎疫情緩和，為刺激消費，多地政府派發消費券給市民，餐飲業也各出奇謀拼業績。近日有內地網民在社交平台上發文指，海底撈（6862）恢復堂食後「加價減量」，集團回應稱因成本上漲，確認加價屬實。



海底撈三月起在內地多個城市恢復營業，網民發現在海底撈菜品單價上升，而且份量減少，大歎消費不起。海底撈公共事務部相關負責人回應內媒稱，確認有調整價格。



海底撈稱，目前各間門店復工桌數、接待顧客數量均有所限制，員工亦未滿員工作，人力成本加上部份食材成本上漲，公司決定調整門店部份菜品價格，但整體菜品價格調整控制在6%，各城市實行差異化定價，由門店按照地理位置、當地消費水平等因素，對不同菜品綜合定價。



海底撈稱，食客自身感受「價格普遍上漲」屬常態。疫情後食客消費習慣改變，以往以家庭、聚餐為主的多人用餐，轉變為單人或兩人用餐，因此消費者也會感覺到人均支出有所增加。以兩人份火鍋為例，鍋底和點餐人均成本，正常情況下會高於五人餐。



摩通CEO：金融海嘯或會重臨



據外電報道，摩根大通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）預計，新型冠狀病毒疫情，將引起重大經濟衰退等後果，與2008年幾乎令美國金融體系崩潰的危機類似。



戴蒙在年度股東信中提到，認為疫情將引起包括嚴重衰退，以及與2008年全球金融危機類似的某種金融壓力，「銀行無法倖免於這樣的壓力。」



這封23頁的信件，是2008年3月以來最短的一封，戴蒙上周四向全體員工發出電郵，表示在完成心臟緊急手術後已經康復，重新返回工作崗位。這亦是自該行2月25日投資者日活動後，戴蒙首次就新冠病毒影響公開發表評論，惟當時美國確診病例仍不足60宗。



高瞻