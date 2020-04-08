美股早段升逾700點 法警告仍在變壞 疫情未見頂 杜指倒跌26點

市場憧憬全球新冠肺炎疫情見頂，美股繼前晚急漲7%後，昨晚早段繼續飆升，杜指一度急升938點。惟法國衛生部部長Olivier Veran警告「我們仍在疫情變壞的時間」，杜指升幅曾收窄至270點，見22950點；納指升18點，見7931點；標指則升25點，見2688點。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報22653點，跌26點；納斯達克指數收報7887點，跌25點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見39.86港元，較香港收市價跌0.29港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見382.28港元，較香港收市價跌5.32港元。



俄突急增逾千病例



據約翰霍普金斯大學數據顯示，全球確診個案逾136萬宗；其中俄羅斯危機應變中心表示，過去24小時內，境內新增逾1000宗確診病例，為疫情爆發以來首見，當地累計確診7497宗，死亡人數增至58人。



西班牙衞生部表示，昨日新增743人不治，較前日的637人為多，為五日以來首度增加，累計死亡個案1.38萬宗；累計確診案例增至逾14萬宗。



姆欽：再撥款2.5億助小企業



美國財長姆欽約見國會參眾兩院的領袖，商討再緊急援助中小企業的方案。姆欽在社交網站表示，尋求國會同意增撥2.5億美元援助受疫情影響的中小企業，參議院多數黨領袖麥康奈爾說，會在星期四交參議院討論，會與參議院少數當領袖舒默合作，希望讓撥款獲得通過。



港股則連續第二日向好，恒指10天線（23474）升穿20天線（23290），一度急升512點，至24262點，創上月12日以來高位，最後收漲504點，報24253點，兩日累飆1017點，港股成交總額增加至1263億元。



長和系創辦人李嘉誠與主席李澤鉅再度增持長實（1113）和長和（001）股份，合共涉資逾8900萬元。



長實昨日續升2.2%，報45.95元；長和則升3.2%，報57.6元。



港股續升504點



藍籌股方面，友邦（1299）漲2.54%，收報72.65元；滙控（005）企穩40元大關，彈3.08%，收報40.15元，兩日累彈5.94%；兩股已貢獻恒指122點升幅。另外，騰訊（700）走高1.63%，收報387.6元。



耀才證券研究部總監植耀輝稱，經過早前的大上大落波動，恒指現企穩24000點，預料市況續受新冠肺炎疫情左右，因此對後市看法仍然審慎。