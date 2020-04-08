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原油戰降溫 油價仍偏軟

2020-04-08 列印
　　原油價格戰頻吹和風，俄羅斯能源部確認，將會出席本周四舉行的石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）會議。市場觀望會議結果，油價昨日再度向上，昨晚早段紐約期油最多升4.44%，見每桶27.24美元；布蘭特期油曾升3.4%，見每桶34.17美元。

  其後紐約期油收報24.28美元，跌1.80美元。

　　綜合外電報道，俄羅斯能源部確認將出席周四舉行的OPEC+會議，預料於會上將商討原油每日減產1000萬桶，惟目前未有具體規模。據來自OPEC的消息人士表示，最終減產的幅度，將取決於美國、加拿大、巴西等其他國家的減產意願。

　　另一方面，路透社引述一份內部文件顯示，擔任20國集團輪值主席國的沙特阿拉伯，亦將於周五召開能源部長特別視像會議，以確保能源市場穩定。
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