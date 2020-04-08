散戶撈底滙控重上40元 永發心淡離場蝕720萬

滙豐控股（005）因應英倫銀行要求取消派息，令一眾小股東大失所望，更發起維權運動。滙控股價自公布撤派息後迄今累跌14.84%，惟昨日終見撈底盤推動股價，重上40元關口，收報40.15元升3%。不過，永發置業（287）對滙控心淡，分別於上周五（3日）及前日（6日）盡數沽出持有的75.4萬股滙控，套現2893.6萬元，預計交易後損手720萬元。



永發公布，已透過連串交易形式，出售其分別以買賣用途及策略性投資方式持有之滙控股份。其中，上周五（3日）及前日（6日）分別以每股平均價37.88元及38.26元，出售20萬及17.23萬股屬買賣用途的股份，共套現1416.99萬元。另前日亦以每股平均價38.68元，沽出38.17萬股用作策略性投資的股份，套現1476.69萬元。以上交易合共套現2893.6萬元。



永發共套現2894萬



集團預計，交易後，37.23萬股用作買賣用途的股份，將錄得230萬元虧損；餘下38.17萬股長期持有的股份，亦將虧損490萬元，合共損手720萬元。同時，集團股息收入將較2019年度減少280萬元。此外，永發稱，透過持有滙控股票，公司於2018財年及2019年財年，分別錄得263.84萬元及279.91萬元股息收入。



集團解釋，沽盡滙控是基於該公司宣布今年內停止派息，及董事進一步檢討公司在金融部分的策略後所作出，認為該等交易最有利。不過，以永發沽3次貨的平均價約為38.27元，較昨日收市價低1.87元，75.4萬股帳面少收141萬元，可說受到「左一把，右一巴」的打擊。



滙控由4月1日宣布撤回派發2019年度第四次股息後，股價連續跳水三日，較宣布前44.15元，累計插水14.84%，低見37.6元。不過，本周開始陸續回穩，昨收市升3.08%報40.15元，總成交額29.44億元，較上周37.6元低位，反彈6.78%。







