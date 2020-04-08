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內地首兩月汽車銷售降37%

2020-04-08 列印
　　新冠肺炎疫情之下，過往兩年已持續下行的內地車市再受重創，今年首2月，內地社會零售總額中的汽車銷售額按年下降37%。中國汽車工業協會常務副會長兼秘書長付炳鋒日前表示，下半年汽車產銷有望恢復或高於去年同期；但要補回首季或上半年的損失難度極大。

        付炳鋒認為，從國家各種政策的準備以及汽車行業的努力來看，下半年汽車產銷能恢復到去年同期、甚至高於去年同期的可能性是存在的。疫情過後可能會出現一些極需購車的人群，但要補回首季或上半年的損失難度極大；另外，國際疫情的蔓延如何波及國內生產銷售也存在不確定性。

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