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BHCC星洲建築項目全停工

2020-04-08 列印
　　新冠肺炎全球大流行，新加坡所有建築項目因疫情暫停。新加坡建築商BHCC Holding(1552)昨日宣布，新加坡從昨日起至下月4日，關閉大部分有形工作場所，以防疫情在當地傳播，而該公司所有建築項目將在此期間暫停，目前無法確定對該公司的影響。

        新加坡政府日前公布，提高安全距離的措施，防止疫情在當地傳播。推出的措施包括，在4月7日至5月4日期間，關閉大部分有形工作場所，而提供基本服務的人和某些對當地人至關重要的經濟領域及全球供應鏈除外。

        BHCC表示，由於其建築項目不是必不可少的服務，也不屬於新加坡政府分類的特定經濟領域，因此其所有建築項目將從4月7日至5月4日暫停。另外，亦無法確定暫停所有建築項目帶來的影響。

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