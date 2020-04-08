BHCC星洲建築項目全停工

新加坡政府日前公布，提高安全距離的措施，防止疫情在當地傳播。推出的措施包括，在4月7日至5月4日期間，關閉大部分有形工作場所，而提供基本服務的人和某些對當地人至關重要的經濟領域及全球供應鏈除外。
BHCC表示，由於其建築項目不是必不可少的服務，也不屬於新加坡政府分類的特定經濟領域，因此其所有建築項目將從4月7日至5月4日暫停。另外，亦無法確定暫停所有建築項目帶來的影響。
「限聚令」禁止任何公眾地方多於四人聚集，公民黨議員陳淑莊等約四十人，在本月二日晚到深水埗一間酒吧聚會，涉嫌違反限聚令。陳淑莊日前回應，指當晚酒吧落半閘，屬私人地方，且各人召開公務會議，辯稱沒違反限聚令...
2020-04-08
內地維權律師王全璋（圖）昨日刑滿出獄，由於疫情期間王全璋出獄後需要至戶籍登記地濟南，接受十四天的隔離。而太太李文足昨日在社交網站帖文指，他目前身處山東濟南的住所。她質疑當局的隔離措施是「變相軟禁」的藉...
2020-04-06
英國暢銷魔法小說《哈利波特》作家羅琳在Twitter自爆，早前出現疑似新冠肺炎症狀，但現時已經完全康復。這個推文引起讀者關注，惹來熱議。有網民更提醒她小心觸犯法例。 五十四歲的羅琳本周一在Twitter發文說：「在過去兩個星期，我出現了新冠肺炎的所有症狀。」但她透露自己並沒有進行病毒檢測，只表示依循醫生丈夫的方法緩解呼吸道症狀，目前身體已經復原，羅琳說這項治療不用花錢也沒有引發其他不適。 羅琳還附上一段教學影片，介紹相關動作，認為這個緩解呼吸道症狀的技巧幫助很大。但由於沒有任何醫學組織證實該項療法有效，因此網民提醒她小心觸犯法例。 網上有讀者得知她的病情，紛紛表示關心，也有...
2020-04-08
維港海景讓人着迷，若單位能擁有如此景色，更成為加分位，如今次精選的放盤，位於銅鑼灣海濱大廈，實用面積1068方呎，2房1套設計，大廳開則偌大實用，露台空間亦闊落，前臨整個維港煙花海景。 海濱大...
2020-04-08
市場憧憬全球新冠肺炎疫情見頂，美股繼前晚急漲7%後，昨晚早段繼續飆升，杜指一度急升938點。惟法國衛生部部長Olivier Veran警告「我們仍在疫情變壞的時間」，杜指升幅曾收窄至270點，見229...
2020-04-08
利物浦上周宣佈將部份員工列作臨時失業狀態，要政府補貼他們大部份薪酬，結果惹來各界批評。紅軍周一宣佈撤回計劃，希望挽回民心，同時卻爆出拒絕歐聯退票風波，有網民笑言他們的公關肯定忙過不停。 紅軍利用政府資助，補貼被列為臨時失業狀態和被逼休假員工的八成薪酬，惹來大肆批評，被指有違同舟共濟的會訓。為平息各界怒氣，球會行政總裁摩亞周一發表聲明，承認之前決策失誤，對此致歉。之前有份炮轟的加歷查亦歡迎母會知錯能改︰「很高興他們改變主意，但紅軍球迷的心靈和球會形象已經難以彌補。」 歐聯退票又辣火頭 然而，早前利物浦歐聯十六強次回合主場對馬德里體育會，有二百九十名牀單軍團球迷因擔心疫...
2020-04-08
寶馬最近來了兩款全新GranCoupe四門流線跑車，包括即將於4月底開售的入門級全新2系GranCoupe，以及打頭陣發售、現於灣仔告士打道專店公開首展的最頂級8系GranCoupe。 文：彭志揚圖：...
2020-04-08
因「鹹豬嘴」事件，傳洪永城（Tony）同朱晨麗擘晒面，所以年底開拍《多功能老婆》續集兩人無望再合作！雖然是非纏身，但日前洪永城跟鄭俊弘(Fred)及羅仲謙等拍方駿釗監製嘅新劇《陀槍師姐2020》時就滿...
2020-04-08
抗疫，人人有責，尤其是醫生界別，發揮專業精神，守護公共衞生。早前港府要求私家醫生協助測試新冠肺炎病毒計劃，初期私家醫生反應冷淡，但隨着當局改善收集唾液樣本的安排，多了私家醫生參與，結果證明計劃是有效的，能夠找出更多確診者。 衞生防護中心昨天公佈，從私家醫生收到的逾四千個樣本，當中約百分之二呈陽性，是在不同監測的組群當中，屬較高的水平，顯示私家醫生參與檢測計劃，能夠及早找到確診者，防止他們在社區傳播病毒，有利於控制疫情的發展。 由於部份新冠肺炎病人，尤其是年輕患者，染疫初期的病徵會較輕，容易令他們誤以為只是患上傷風感冒，非新冠肺炎，因而傾向到私家醫生診所求醫，不會即時想到需要...
2020-04-08
第三場四班一二○○米。「天天向上」前仗在港初出跑此程，沿途居中守五六位，在不利追的跑道上直路稍稍追前，最後負四個多身位跑第六，表現平平無奇，可是上仗再跑，排十一檔臨場竟然只有十八倍，反映某些人對此匹「智能導彈」的三歲子嗣有點憧憬。結果，此駒雖然只能跑得第七，名次較初出之役更倒退一格，但展現出確實是有能力爭勝之馬。 「天天向上」上仗在十一檔出閘後，薛恩未有即時催策，但見已有速度跟在前列，待轉首彎時稍鬆韁繩，即可上前進佔領放馬的外側，到入直路即透出埋欄，領先至最後一百米才被「常勝心」追過，繼而再力弱退居第七名。要留意的是，此日場地偏慢不利前領，直路又有不利內疊的鴛鴦地，再加上此...
2020-04-08