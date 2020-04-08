六月前日本團全取消 縱橫遊首季損失過億

因應日本將宣佈進入為期一個月的緊急狀態，縱橫遊（8069）表示，將進一步取消5月30日前出發的所有日本團；暫時情況對外遊業不樂觀，料最理想須待6月才能出團，首季損失營業額逾1億元。雖然縱橫遊變相發盈警，但股價昨日卻大幅反彈，收市報1.18元，升18%。



日本新型肺炎疫情持續，首相安倍晉三昨頒佈為期1個月的緊急狀態令，涉及七個都府縣。本港旅行社縱橫遊表示，將進一步取消5月30日前出發的所有日本團，並指暫時情況對外遊業不樂觀，預計最理想可能要6月才能出團，首季損失營業額逾1億元。



租金成本較大



旅遊界立法會議員姚思榮表示，旅行社錄得大額虧損主要與租金成本有關，雖然旅行社主要位於寫字樓鋪，但大多數較為集中，故租金與商場鋪租相若，租金成本較大，另外人工成本亦為主要開支之一。不過，他認為大型旅行社不會輕易倒閉，始終品牌建立並不容易，而且經營多年以來客路較廣。



姚思榮指出，目前本港旅行社有八至九成為小型微企，過去一段時間亦有李嘉誠基金資助，以及政府推出的支援措施等，相信「可以捱到一段時間」，但中、大型旅行社則較困難，10幾萬元的資助，可謂「杯水車薪」。他期望，政府能盡快公布第二輪防疫抗疫基金的資助，以幫助大型旅行社在工資等方面作補貼。



他又提到，旅發局現時正與酒店和業界商討，期望當疫情減退過後，先會開始推廣本地遊，包括郊野公園、海上遊覽及離島等。



因應新冠肺炎疫情蔓延，縱橫遊指，已採取一系列控制措施以控制成本及提高現金流量及營運效率，包括優化業務流程並精簡人手或程序；鼓勵員工放取無薪假及或年假；就某些分行租賃向業主取得折扣；及減少廣告及宣傳開支等。



