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7.5億超短融資到期 海航申請延遲償還

2020-04-08 列印
　　債務纏身的海航集團再現財務危機，海航表示，疫情影響收入下，令該集團流動性緊張，預計一筆下周到期的7.5億元（人民幣，下同）短期融資無法按時償還，遂申請延期。

  海航控股昨日在上海清算所披露，將於本周五召開會議，以延遲償還「19海南航空SCP002」債券本金和利息，該筆為期9個月的超短期融資券涉資7.5億元，票息4.35厘，去年7月發行後，原於下周五到期，承銷商為浦發銀行。

  海航指出，經過多次溝通，認為近兩年到期債務較多，償付壓力較大，流動性非常緊張，加上受新冠肺炎疫情影響，收入大幅下滑，預計無法按時償還該債的本息。疫情之下，海航今年二月載客量大跌64.8%，至509萬人，貨運亦縮39.2%，至5.12萬噸。

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