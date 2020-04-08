中環IFC外望——貝索斯蟬聯全球首富

《福布斯》發佈年度全球億萬富豪榜，三甲位置依次為亞馬遜創辦人貝索斯（Jeff Bezos）、微軟創辦人蓋茲（Bill Gates）及路易威登集團（LVMH）主席阿爾諾（Bernard Arnault）；而阿里巴巴（09988）創辦人馬雲及騰訊（700）主席馬化騰則分別位列17及20。



報告顯示，2020年有2095位身家達到10億元（美元，下同）的億萬富豪上榜，較2019年的2153位有所減少。



貝索斯蟬聯全球首富，今年榜單上的身家為1130億元，較去年的1310億元少。貝索斯的身家之所以下降，主要是因為早前離婚與前妻「分身家」。



蓋茲依舊排名第二位，財富達980億元，比去年增長15億元；阿爾諾則以760億元財富首次打入前三名。「股神」畢非德（Warren Buffett）的財富則下降150億元，至675億元，位列第四。



《福布斯》亦表示，美國總統特朗普的財富在不到一個月內大跌10億元。截至3月1日，《福布斯》估計特朗普的身家為31億元。後來，市場情勢陡然變化。於是重新估算新冠肺炎疫情對他財富的影響，特朗普的最新財富估值為21億元，今年排名第1001位，去年為第715位。



5G版iPhone或延至12月面世



萬眾期待的蘋果5G版iPhone，可能會推遲至今年12月才發佈。美國投行Wedbush分析師Dan Ives發表報告認為，5G版iPhone能夠按照原計劃於今年秋季推出的可能性只有10%至15%。



他指出，由於供應鏈問題持續存在，蘋果正常的規劃和設計過程也受到干擾，5G版iPhone需要推遲至12月才能發佈。上月24日，摩根大通分析師在報告中表示，蘋果可能會將新款iPhone的發佈時間推遲一兩個月，因疫情限制導致的生產問題，以及部份停工可能導致5G網絡增長放緩。



高瞻