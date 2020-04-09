油組商減產 油價續上揚 美股彈升779點

疫情令全球石油需求大減，印度需求大跌七成。OPEC+將於周四開會，外界稍早預料可達成至少每天減產1000萬桶的協議。外電報道指，OPEC+正在討論從5月開始減產，至少持續到7月底，最終減產幅度將取決於美國、加拿大、巴西等願意減產的數量。不過，美國暗示無意參與原油減產。能源部發表聲明稱，即使政府不採取行動，預計產量將每日減少200萬桶。
油價上揚，紐約原油期貨現時每桶報24.56美元，升0.93美元或3.94%；倫敦布蘭特期油報32.23美元，升0.35美元或1.1%。
另外，美國聯儲局公開市場委員會周三發佈了3月15日議息會的紀錄。會議紀要說，新冠肺炎引致的不明朗因素，導致經濟面對「重大下行風險」。又說聯儲局會將利率維持在零附近，直至經濟安然度過新冠肺炎疫情的衝擊為止。
杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報23433點，升779點；納斯達克指數收報8090點，升203點。滙控（005）美國預託證券價格曾見40.42港元，較香港收市價升0.52港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見389.21港元，較香港收市價升4.21港元。
滙控ADR報40.42元
港股方面，滙控（005）腳軟失守40元關，拖累恒指跌穿二萬四關，收報23970點，回吐282點，成交總額縮至945億元。藍籌股大致向下，被總裁劉熾平減持的騰訊（700）下滑0.67%，收報385元；滙控表現反覆，收市失守40元關口，走低0.62%，收報39.9元；友邦（1299）跌0.69%，收報72.15元。
湖北武漢周三凌晨零時起解封，預計當日約5.5萬名旅客離開武漢，航空股個別發展。南航（1055）走低0.87%，收報3.41元；東航（670）降0.35%，收報2.82元；國航（753）升0.4%，收報5.02元；本地航空股國泰（293）走高1.29%，收報8.61元。
近日升勢凌厲的內需股回落，安踏（2020）回吐4%，收報54元；頤海（1579）降3.24%，收報55.3元；萬洲（288）降2.4%，收報7.74元；李寧（2331）跌2.19%，收報22.3元。
富昌證券聯席董事譚朗蔚表示，恒指兩日累飆逾千點，回吐近300點實屬正常，但由於強勢股份如「ATM」及5G股未有掉頭轉向跡象，故他認為現階段恒指為急升後「唞氣」，預料短期指數續於二萬四關整固，企穩則可將目標調高至24900點。