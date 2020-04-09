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國金會料全球債務勁增

2020-04-09 列印
        隨著各國針對新冠肺炎疫情的措施的全面啟動，國際金融協會（IIF）表示，多國所採取的激進的財政反應推動了部份國家的政府借貸熱潮，全球債務負擔將在2020年急劇增加。3月份全球主權債務發行量創歷史新高，超過2.1萬億美元。

　　為阻止病毒傳播，隔離措施成為大多數成熟經濟體的常態，IIF指全球經濟衰退逼在眉睫。

  如果政府淨借貸金額按年增加一倍，並且全球經濟活動收縮3%，今年底全球債務總額將從目前的3.22倍激增至3.42倍，比2008年金融危機爆發時高40個百分點（87萬億美元）。

　　

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