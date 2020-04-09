憧憬受惠抗疫基金 本地消費股逆市升

政府昨日傍晚公佈第二輪「防疫抗疫基金」詳情，涉及金額1375億元。新措施包括推出800億元「保就業」，為僱主提供工資五成工資補貼，每名僱員上限9000元，為期6個月，預計第一期不遲於6月發放，獲資助僱主要承諾不裁員，如果裁員政府便會收回金額，甚至附加費用，預計約150萬僱員受惠。
撥800億「保就業」
政府亦會向強積金不涵蓋的飲食、建造、運輸業僱主提供支援，向自僱強積金供款人士，提供一筆過資助，亦會放寬綜援資產上限，協助失業人士，為期半年。
多隻本地消費股在政府公佈措施前偷步炒上，餐飲股太興（6811）抽升6.25%，收報1.19元；大家樂（341）炒高5.62%，收報15.04元；快餐帝國（1843）漲5.38%，收報0.235元；味千（538）彈2.87%，收報1.79元；大快活（052）上升2.8%，收報16.86元。此外，先施（244）彈6%，收報0.265元；歐舒丹（973）揚2.37%，收報12.08元。
美容院停業 醫思反升4.3%
另一方面，美容院早前爆出新冠肺炎個案後，政府昨日宣佈，要求美容院及按摩院周五起停業14日，醫思醫療（2138）反升4.33%，收報4.34元；同業必瘦站（1830）則下滑0.53%，收報1.89元。化妝品零售股莎莎（178）無升跌，收報1.15元；卓悅（653）亦無起跌，收報0.113元。