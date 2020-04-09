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永利料首季營收減44%

2020-04-09 列印
　　澳門賭場在二月因應疫情全面停運，永利澳門（1128）母公司永利度假村表示，期間每日支出300萬美元，15日共「燒」4500萬美元（約3.5億港元）。該集團預計首季經營收益9.12至9.69億美元，按年最多跌44.4%。

　　永利度假村指出，澳門娛樂場業務於二月暫停營運15日，至2月20日部份重開，及至3月20日全面恢復。該集團指，於暫停營運期間，永利澳門每日產生約250萬美元現金經營開支，以及每日約50萬美元現金利息開支，並預計在防疫措施解除前，會持續產生超出物業盈利金額的現金成本。

　　永利預計，今年首季合併經營收益總額介乎9.12至9.69億美元，按年減41%至44.4%。

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