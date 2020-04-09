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蜆壳電業再申上市

2020-04-09 列印
　　由「風扇大王」翁佑創立的蜆壳電業（SMC）早前延遲上市，近日再度遞交申請。據最新上市文件顯示，該公司去年第四季總收入按年跌近24%，至4926.6萬元；收入佔比逾三成的電風扇，第四季收入亦跌24%，至1660.4萬元。去年全年溢利達4536.7萬元，按年增31.01%，期內收入約2.78億元，按年上升4.48%，紅日資本為獨家保薦人。

　　蜆壳電業表示，近期爆發的新冠疫情，短期會對財務狀況有一定影響，如歐美多國均已採取臨時停業措施或限制令等，可能導致該地區經濟活動及私人消費支出減少，因此影響公司客戶業務，導致部份客戶需求萎縮，間接令公司產品需求下降。

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