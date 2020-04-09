瑞聲科技發盈警 料首季少賺九成

瑞聲科技指出，今年首季新冠肺炎爆發期間，導致停工期延長，加上季節性價格壓力及智能手機消費意欲下降，引致收入減少。另一方面，在多種針對控制新冠肺炎爆發的限制性監管下，該公司生產計劃亦受嚴重影響，從二月春節後至三月上旬期間大為收縮，加上實施相關應急管理及復工措施，增加額外成本和特殊費用，對第一季淨利潤產生重大不利影響。
中長線仍謹慎樂觀
瑞聲三月中旬的生產營運已恢復正常水平，現時鑑於新冠肺炎最新發展，仍未能確定今年餘下時間，會否繼續對全球經濟及終端使用者需求，帶來衝擊和不利影響。儘管如此，該公司預期新智能手機型號，在5G時代持續進行產品及規格升級，對中長期前景保持謹慎樂觀，對旗下所有科技業務分部增長維持正面。
丘鈦鏡頭銷量勁彈
另外，丘鈦科技指，上月鏡頭模組銷量按月增加，主要由於該公司已全面復工，以及春節假後行業銷售季節性回升，按年減少主要由於受新冠疫情防控影響，部份人員無法馬上投入生產，影響產能。
其中，800萬像素及以下鏡頭模組銷量1057.9萬件，按年跌45.9%，按月升2.31倍；1000萬像素及以上鏡頭模組銷量2213.9萬件，按年增長45.1%，按月飆升1.07倍，3200萬像素及以上鏡頭模組銷量789.6萬件，按年升84.3%，按月升2.07倍。