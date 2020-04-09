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安樂工程：涉圍標員工已調職

2020-04-09 列印
　　律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶旗下的安樂工程（1977）涉及圍標受查，該公司表示，已將兩名涉事員工調職，並加強內部指引。執行董事羅威德表示，不會寬恕及包容不當行為，相信事件不會增加公司營運成本。該公司執行董事羅威德表示，安樂工程一向以合法、守法及透明方式處理，已就競委會調查尋求法律意見，並在符合《競爭法》下配合當局任何諮詢，目前該公司運作穩定及正常，相信不會增加營運成本。他又指，已因事件加強內部指引及培訓。

　　安樂工程上月底在業績公告中披露，已就事件暫時停止部份員工商業職務，包括準備標書及採購等。財務總監鄭偉強補充，兩名涉事員工已調職到其他崗位，並無停職。

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