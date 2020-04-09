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中概股再爆醜聞 愛奇藝遭狙擊

2020-04-09 列印
　　繼瑞幸咖啡後，愛奇藝成為第二隻被渾水盯上的中概股。Wolf Research發表報告稱，愛奇藝在2018年上市前存在欺詐行為，預測其將2019年營收誇大27%至44%，即80至130億元人民幣，並將其用戶數量誇大約42%至60%。不過愛奇藝反駁指，報告中引用的數據與結論嚴重失實。該股隔晚收盤回升3.22%，惟昨晚開盤再跌7.1%。

　　同於美國上市的好未來教育又自曝家醜，昨日表示在例行內部審計中，發現「員工不當行為」，懷疑有員工與外部供應商合謀，偽造合約文件，誇大「輕量級」課程銷售數據，輕量級課程收入佔總收入約3至4%，該股昨晚開市即瀉8.68%。



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