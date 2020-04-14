美疫情近高峰未見回落 憂慮美企業績 杜指跌328點

美企首季業績期周二展開，福特汽車撤回今年業績指引，市場憂慮大型企業前景惡化，拖累杜指挫近600點。杜指早段報23125點，跌588點；標普500指數報2723點，跌65點；納指報8041點，跌111點。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報23390點，跌328點；納斯達克指數收報8192點，升38點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見40.93港元，較香港收市價跌0.07港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見384.84港元，較香港收市價跌6.56港元。



重型機械生產商卡勒彼勒（Caterpillar），遭美國銀行下調投資評級至「跑輸大市」。通用電氣（GE）、聯邦快遞及星巴克等先後基於疫情的不確定性為理由，撤回早前公佈的業績預測。



沙特願意進一步減產



石油出口國組織與俄羅斯及其他產油國（OPEC+）達成減產協議。美國總統特朗普在Twitter帖文表示，OPEC+考慮每天減產2000萬桶，而非一般報道的1000萬桶。沙特阿拉伯能源部長阿卜杜勒阿齊茲（Abdulaziz bin Salman）稱，當OPEC+聯盟6月再次開會時，如果有必要，沙特願意進一步削減石油產量。



不過，美國疾病控制與預防中心（CDC）主任Robert Redfield表示，現在美國新型肺炎疫情正接近高峰。疫情在全美範圍內企穩，預期未來數天當地病例將會開始下降。



外圍市疲弱港股料受壓



港股昨因復活節假期休市，今日復市。亞洲股市低迷，港府加推惠民措施早已被消化，加上本港新冠肺炎確診案例累破千宗，市場人士預計恒指今日低開300至500點，短期內區間上落，將回調至20天線（23227點）附近整固，並受制於50天線（25337點）。



港股上周超預期表現強勢，本周或受壓於差勁的經濟數據而回吐。



寶鉅證券董事及集團首席投資總監黃敏碩指，上周利好消息已完全被消化，市場氣氛亦並非很好，港股或低開至23800點到24000點，料未來大市低位徘徊為主，將在20天線附近，即23200點至24000點水位上落。即使企穩二萬四千點，再下一城上二萬五關口會有難度。



光大新鴻基財富管理策略師溫傑估計今日會低開，但幅度不會太大。他指，市場氣氛有改善，但現階段投資者未必想追貨，後市或有回吐及整固。



目前已初步反映政府救市以及市場憧憬疫情緩和等利好因素，而利淡的經濟數據壓市或於本周浮現，料之後區間上落，23800點至24000點見支持，而24700點至24800點或有阻力。