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油組達協議日減產970萬桶

2020-04-14 列印
　　俄沙油價戰終於平息，石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）的談判，經過四日拉鋸，終達成最大規模的減產協議，下月每日減產970萬桶石油，略低於預期的1千萬桶，外電引述消息估計，若其他產油國配合，五月全球或可減產達2000萬桶，等於全球產量兩成。但市場再度憂慮減產「托價」作用不大，油價昨日表現反覆，早段更倒跌。

　　OPEC+最終協議內容與上周相若，各產油國將於在五及月六共每日減產970萬桶，相當於全球供應量10%，略低於早前擬定的1000萬桶，但仍是歷來規模最大的減產幅度。其後下半年將放緩至每日減產770萬桶，明年起至2022年四月止每日減產580桶。路透社引述OPEC+消息人士稱，五月全球石油減產量或達到每日2000萬桶。
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