澳門疫市賭收慘淡 四月份料大跌九成

新冠肺炎疫情下，澳門賭收銳減，今年復活節假期或為賭收最慘淡的一次。有業界人士表示，4月整體博彩收入表現將會更差，預計較3月大跌五成，變相只有大約26億澳門元，按年下跌九成，料澳門博彩收入最快5、6月才有望復甦。
適逢一連4日的復活節長假期，一向為港人外遊的黃金檔期，但因應疫情蔓延，澳門政府實施入境隔離措施，加上廣東省自上月底起，亦實施新的檢疫措施，要求入境內地旅客自費隔離14日，令前往澳門的內地入境旅客人數銳減，間接影響賭場生意。
最快五六月有望復甦
實德環球（487）副主席兼執行董事馬浩文表示，復活節期間賭場繼續淡靜，雖然3月廣東省仍未實施「半封關」，但澳門賭收已大跌近八成，相信今個月廣東省實施新檢疫令，「令整個4月份不論有沒有復活節假期，均不會帶來驚喜」，預計情況相比起2月將會更慘淡。
馬浩文解釋，由於廣東省一帶為對澳門遊客貢獻最大的內地省份，其次為福建省及廣西，故措施對賭場造成的負面影響較大，他又指內地對港澳人士有強制隔離措施，而且澳門對內地旅客仍未解除旅遊限制，「一來一回，仲邊有人會去旅行。」
全球各地「封城」，他指出，旗下酒店現時入住率僅為大約兩成，旅客大多數為香港居民，以及部份於澳門當地停留的商務簽證內地人士。
人手方面，他透露，旗下賭場現已有一半員工放假，由於部份賭桌只開放一更，即8個小時，人手需求較少，未來或會考慮讓員工優先放明年的有薪假期，盡可能不會實施「無薪假」。
馬浩文預期賭收於5、6月有望復甦，由於內地現已有多個省份進入「零個案倒數」，期望於5月中旬或5月底，部份內地省份能恢復通關，並逐步解除旅遊限制。