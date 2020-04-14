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王翔暫兼小米首席財務官

2020-04-14 列印
　　小米（1810）再有高層人事變動，昨日公佈總裁王翔自4月10日起獲委任為代理首席財務官，直至首席財務官遴選委員會確定擔任首席財務官的合適人選，而期間他仍會繼續擔任集團總裁。而現任國際部總裁周受資不再擔任首席財務官，但仍會繼續擔任小米執行董事、高級副總裁兼國際部總裁。

  王翔於2015年7月加盟小米，曾任高級副總裁、負責小米的國際業務、法務部、知識產權戰略並拓展與集團主要合作夥伴的工作關係，在他任職國際部期間，先後帶領小米進入逾90個國家及市場。他於去年11月升任為集團總裁，負責小米的企業職能並協助首席執行官對業務運營負責。

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