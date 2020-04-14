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碧桂園服務斥8411萬 購社區保險公司

2020-04-14 列印
　　碧桂園服務（6098）昨晚公佈，斥資8411.3萬元人民幣（下同）收購保險公司文津國際股權及債務，以發展社區保險銷售業務。出售文津國際的博意建築設計院，其最終實益擁有人楊美容，為碧桂園服務非執行董事兼主要股東楊惠妍的姑姑。

        碧桂園服務透過旗下間接全資附屬碧桂園現代生活，向博意建築設計院收購其於文津國際的全部股權及債權；總代價8411.3萬元包括股權轉讓3592萬元，債權轉讓4819.3萬元。截至2019年底，文津國際淨資產錄得4262.82萬元。其2018及2019年的除稅及特殊項目前虧損分別為318.79萬元、475.04萬元，虧損淨額分別為336.78萬元、287.75萬元。

        

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