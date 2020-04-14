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江西銅增持山東恒邦至43%

2020-04-14 列印
　　江西銅業（358）重新認購旗下山東恒邦的非公開發行股票，變相由29.99%增持至43.15%股權，涉資25.1億元（人民幣，下同）。

        江西銅表示，因應中證監上月就非公開發行股票，加強引入戰略投資者的要求，令旗下在深交所上市的山東恒邦，需重新調整有關發行方案。

　　雙方同意終止原有協議，江西銅並重新認購對方股權，最終斥資25.1億元取得2.73億A股，完成後擁有對方股權由29.99%增至43.15%。由於早前的認購協議中，江西銅原本只以10.3億元認購增持至30.59%，故今次變相進一步增持。

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