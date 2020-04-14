江西銅增持山東恒邦至43%

江西銅表示，因應中證監上月就非公開發行股票，加強引入戰略投資者的要求，令旗下在深交所上市的山東恒邦，需重新調整有關發行方案。
雙方同意終止原有協議，江西銅並重新認購對方股權，最終斥資25.1億元取得2.73億A股，完成後擁有對方股權由29.99%增至43.15%。由於早前的認購協議中，江西銅原本只以10.3億元認購增持至30.59%，故今次變相進一步增持。
市民為了避疫，減少外出用膳，多留家煮食，對食材需求大增，內地供港活豬數量卻減少，導致昨天新鮮豬肉價格較本月初上漲二成五，每擔高見四千三百多元，豬價急升，市民無奈捱貴豬，多了人轉食外國入口凍豬肉，有凍肉...
2020-04-14
全球疫情大爆，除了政治上的口水戰不斷之外，各國的軍事上小動作亦頻頻發生。繼日前發生越南漁船進入西沙群島海域事件後，昨日日本第十一管區海上保安總部又指，四艘中國海警局船隻相繼駛入尖閣諸島（中國稱釣魚島）...
2020-04-09
世界的疫情持續，繼上月中莫斯科邀著名古典鋼琴家馬祖耶夫在柴可夫斯基演奏廳表演並免費直播安樂民眾後，現在米蘭市政府亦邀請著名男高音歌唱家波伽利（Andrea Bocelli，圖），到米蘭大教堂進行一場名為「希望的音樂」（Music For Hope）獨唱表演，為市民打氣傳遞希望。表演更吸引逾二千萬人觀看。 據外媒報道，這場獨唱演出是於當地時間周日（十二日）晚上七時進行全球網上直播。片段中可見，波伽利在風琴手伴奏下，站在教堂的台上進行獨唱表演，向意大利和世界傳遞愛和希望的訊息。 獨唱表演獲民眾廣泛關注，不但吸引逾二千萬人在YouTube觀看，及近五十萬觀眾實時觀看直播。...
2020-04-14
紅磡新晉屋苑何文田山畔，樓齡約4年，鄰近港鐵何文田站，住戶可輕鬆出行。以下為大家介紹該屋苑中層放盤，實用面積1242方呎，由4房2套改為3房2套間隔，單位樓底高，加上採光充足，空間感強。 由永...
2020-04-14
美企首季業績期周二展開，福特汽車撤回今年業績指引，市場憂慮大型企業前景惡化，拖累杜指挫近600點。杜指早段報23125點，跌588點；標普500指數報2723點，跌65點；納指報8041點，跌111點...
2020-04-14
上周證實患上新冠肺炎的利物浦名宿杜格利殊，周六獲安排出院改為在家中接受隔離，即大讚醫護人員照顧周到。除了他之外，早前另一確診個案的意大利名宿馬甸尼亦已經康復，大歎狀態大不如前。 杜格利殊上周三身體不適入院，經檢查證實感染新冠肺炎病毒，直至周六獲准出院，改為留在家中自我隔離。出院後，他發表公開信表揚一眾醫護人員︰「他們為病人送上最好的照顧，很幸運國家可以擁有這班出色的醫護。他們一直努力地工作，為所有人抵禦今次疫症，我祝願他們一切安好。」 意大利名宿馬甸尼和兒子丹尼爾早前也中招，幸已痊瘉。前者卻透露後遺症不輕︰「就像經歷了一場很長的感冒，現在做健身運動十分鐘就感到累死了...
2020-04-14
主打非洲奢華野遊體驗的andBeyond，在南非（South Africa）私人禁獵區的叢林深處，建起一座隱世「樹屋」豪宿。下榻於此，住客除可領略頂級住宿享受，更可獨享非洲大自然，體會寧靜出塵的避世氣...
2020-04-14
新冠肺炎疫情嚴峻，唔戴口罩喺鬧市拍劇相當高危，不過，年頭奪得台慶「女配」嘅趙希洛及「飛躍進步」張振朗唔諗咁多，拍林志華新劇《踩過界II》時就瞓身回報公司知遇之恩。自爆有潔癖，疫情下戴晒韓式防飛沬帽加口...
2020-04-14
本地新冠肺炎確診個案持續下跌，近日低見單位數字，同期間市民開始鬆懈，街上多了行人，小部份人不戴口罩，為抗疫敲響新的警號。綜觀疫情發展，疫情並未過去，反而病毒會隨時反撲，港人不想長期活在病毒威脅之下，即時要重振防疫意識。 在剛過去的復活節長假，不少市民前往離島散心，平日寧靜的離島，人山人海。市區處處有人聚集，好像港島觀賞日落的勝地——西環公眾貨物裝卸區，人頭湧湧，部份人不戴口罩，引起網民熱議，有人留言提醒「唔見棺材唔流眼淚」。有傳媒報道，赤柱和西貢的「露天餐廳」提供酒水，吸引大批中外人士光顧暢飲，引起酒吧業人士批評限酒令只針對酒吧，並不公平。 由於疫情持續三個多月，加上確診數...
2020-04-14
上周在澳洲馬壇有一段小插曲，即將在新季回歸香港開倉的練馬師大衞希斯，其廄中有一匹賽駒被發現體內有違禁物質被取消資格，而希斯亦被罰款四千五百澳元（約二萬二千港元）。 在筆者眼中，這只是小事一樁，甚至連花邊新聞也說不上，不過放眼香港一些賽馬媒體的報道，彷彿是如獲至寶，大肆報道之餘又用上一些引導性字眼，令到很多讀者以為希斯犯了甚麼天條，結果我在網絡上看到一些轉述，又說馬會應重新審視是否該發牌云云。 我不會認為讀者的誤解是有甚麼錯誤，反而是為甚麼媒體要用一種譁眾取寵的手法去報道呢？在該匹馬身上發現含有的物質是Lignocaine，隨便問一位醫生都可以明白是兼用在人和動物身上，而用在...
2020-04-14