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世銀料南亞經濟增速僅2.8%

2020-04-14 列印
　　受新冠疫情影響，世界銀行指南亞經濟或面臨40年來最差的情況，今年經濟增速將下滑到1.8%至2.8%，相較半年前預計的6.3%的大幅下調。預計該地區內8個經濟體都將出現經濟急劇倒退。由於經濟差，評級機構穆迪更預測，全球違約率或有今年3月底的3.5%，於明年急升至10.6%，2021年會進一步上升。

　　由於經濟活動停擺、貿易滑坡、金融和銀行部門壓力增大，世界銀行稱所有南亞國家都將出現暫時性收縮。在長時間的全國性封鎖的悲觀情景之下，整個地區今年將錄得負增長。預計這一惡化的影響將持續到2021年，明年經濟增長為3.1%至4.0%，遠低於早先預測的6.7%。

　　

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