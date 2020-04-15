美企放榜績劣 無阻大市升勢 憧憬疫情緩和 杜指升558點

國際貨幣基金會（IMF）指出，受到新冠肺炎疫情衝擊，全球經濟今年料將錄自上世紀三十年代大蕭條以來最大幅度收縮，料收縮幅度為3%。該會一月時估計全球經濟增長3.3%。
IMF並估計，全球經濟明年可大幅反彈，增長5.8%，但承認當中仍存在不明朗因素。
杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報23949點，升558點；納斯達克指數收報8515點，升323點。
滙控（005）美國預託證券價格曾見41.58港元，較香港收市價升0.01港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見397.26港元，較香港收市價升2.26港元。
摩通首季盈利瀉69%
美國總統特朗普大派「定心丸」，指肺炎疫情已經趨向穩定。另一方面，美國近幾日新增個案數字，已經從高位回落，令投資者憧憬最壞情況已過，因而願意積極入市。
企業業績方面，摩根大通首季盈利為28.7億美元，大跌近69%，每股盈利78美元，只及市場預期的42%。
富國銀行（Wells Fargo）首季盈利為6.53億美元，按年大跌88.91%；每股盈利1美仙，遠遜市場預期的33美仙。
港股復市續升135點
港股方面，內地上月進出口數據勝預期，加上油組達成減產協議，利好港股於復活節長假期後復市向好，恒指延續上周飆逾千點走勢，曾漲246點，高見24546點，創逾一個月高位，收報24435點，上升135點，全日成交總額1114億元。
多隻物管股再創新高，保利置業（6049）升7.74%，報75.2元；永升（1995）升5.36%，報10.22元；雅生活（3319）升4.73%，報40.95元。
藍籌股大致造好，滙控（005）升1.1%，收報41.45元；上周發盈警的瑞聲（2018）逆市挫3.21%，收報39.15元，為跌幅最大藍籌股。長和系獲資金追捧，長實（1113）升3.76%，收報48.25元，為升幅最大藍籌股；電能（006）升3.07%，收報52.05元。
耀才證券研究部總監植耀輝稱，市場憧憬全球疫情進一步放緩，但投資者避險意識高企，具防守性股份獲資金追入推升股價，他相信受疫情影響，企業盈警潮將出現，建議持貨較多投資者逢高減磅，待大市回至23000點水平分注吸納。