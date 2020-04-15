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發達國次季經濟料倒退35%

2020-04-15 列印
　　疫情大流行嚴重影響經濟，高盛估計，發達經濟體次季經濟將按季萎縮約35%，衰退幅度是金融海嘯時的四倍；穆迪則預計，今年全球企業違約率將急增至一成。

　　高盛報告指出，現時無法預測全球經濟復甦速度如何，因無人得知何時能復工。

　　該行指出，新冠肺炎確疹個案似乎有見頂跡象，但一旦市民重返工作崗位，疫情或會再度爆發。穆迪報告則估計，上半年全球經濟將急挫，至下半年才會復甦，料企業違約由三月的3.5%，將激增至年底的10.6%。

　　至於美國聯邦預算問責委員會（CRFB）預計，美國今年財政赤字將升至逾3.8萬億美元的歷史新高，幾乎是去年赤字的四倍，亦相當於國內生產總值（GDP）的18.7%。
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