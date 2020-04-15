康方生物疫市受捧 首日孖展超購105倍

多間券商分別預留過百億元新股孖展認購額度，首日僅康方生物認購均已經使用過半。耀才預計將借出120億元孖展，首日已有接近80億元認購，信誠則為一眾新股預留140億元，當中康方生物首日孖展認購已有70億元，富途則不斷持續增加認購額度，目前合共錄得逾59億元認購。
傳國際配售已超額
耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬指表示，對上一隻未有盈利的生物科技新股諾誠健華-B（9969），在港股受環球疫情波及下挫時，首日仍穩守招股價，昨日收市更較招股價升近五成，令市場對該類未有營收股份充滿信心，因此同類型的康方生物首日招股就受到追捧。不過受疫情影響，新股市場氣氛未算高漲，該股未必有機會超越九毛九（9922）成為「凍資王」。另外，據消息人士指，康方生物的國際配售部份已獲超額認購。
三新股暗盤兩升一跌
除此以外，有三隻新股將於今日掛牌，其暗盤表現兩升一跌，當中以招股價下限0.25元定價的智中國際，在多個暗盤交易場中升幅均超過一倍，在耀才及輝立暗盤中，收盤均報0.52元，升108%，不計及手續費及佣金，一手8000股賺2160元。
同樣以招股價下限定價的MOG，雖為三隻新股中超購倍數最多，但暗盤仍然破底。在輝立暗盤中收報0.8元，跌20%，一手2000股帳面虧蝕400元。而以接近招股價下限定價的滿貫集團（3390），在耀才暗盤中先升後跌，收報1.32元，跌11.41%，一手2000股帳面虧損340元。