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中信兩券商傳合併 打造「航母級投行」

2020-04-15 列印
■中信證券及中信建投證券等，正就合併事宜作盡職調查及可行性研究。
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　　上年底市場曾傳出內地政府擬以中信證券（6030）牽頭，合併逾130間證券行，研究打造「航母級投行」對抗外資搶灘。這個「航母級投行」已悄然啟航，外電引述知情人士透露，中信證券及中信建投證券（6066），連同其主要股東中信集團和中央匯金等，正就合併事宜作盡職調查及可行性研究。受傳聞刺激，中信證券及中信建投AH股雙雙飆升逾3%，中信建投A股盤中甚至一度漲停。

　　外電引述知情人士指，中信證券及中信建投合併後，將成立一間價值670億美元（約5193.3億港元）的投行，市值甚至超過美國投行高盛。另外，相關討論已匯報給中證監與國資委，惟合併事項仍處初步階段，尚未形成最終計劃，內地政府亦希望是商業層面合併。

　　中信證券、國資委、中證監及中央匯金均未對事件作出回應。中信建投高管傳聞回應「沒有聽說」，該公司昨日收市後澄清，截至目前，該公司未收到來自任何政府部門有關上述傳聞的書面或口頭訊息，亦無任何應披露而未披露訊息。

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