內地上月出口跌6.6% 進出口降幅勝預期

新冠肺炎疫情全球蔓延下，中國三月進出口雖繼續下跌，但降幅收窄，表現好過市場預期。中國海關總署公佈，以美元計，中國3月出口按年跌6.6%，好於市場預期的跌13.9%；進口按年跌0.9%，勝過預期的跌9.8%。3月實現貿易順差199億美元。



以人民幣計，中國3月出口按年跌3.5%，好於預期的跌12.8%；進口則由負轉正，按年增2.4%，表現亦優於預期的跌7%。3月實現貿易順差1394.2億元（人民幣，下同）。累計今年首季，中國出口按年跌11.4%，進口按年跌0.7%。貿易順差983.3億元，按年減少80.6%。



海關總署新聞發言人李魁文昨在發佈會上表示，3月進出口出現回升，主要因外貿穩增長政策效應逐步顯現，前期因延期復工積壓的出口定單陸續交付；其次是內地市場潛力逐步釋放，內需推動進口表現；期內對於「一帶一路」沿線國家的進出口保持增長。



人幣計進口負轉正



李魁文稱，今年首季，東盟超越歐盟成為中國第一大貿易夥伴，主要因季內與東盟的集成電路進出口大幅成長，且疊加英國「脫歐」因素。季內中國對東盟進出口總值9913.4億元，按年增6.1%，佔中國外貿總值的15.1%；對歐盟進出口8759.3億元，按年跌10.4%；對美進出口6680.1億元，更按年下跌18.3%。



李續指，由於受到新冠肺炎疫情和今年春節假期延長等因素的影響，今年首季對美出口下降。隨着中美第一階段經貿協議的逐步落地，雙邊經貿出現一些積極因素，尤其是近期部份商品自美進口出現了良好的增長勢頭。



中美經貿出現積極因素



關於今年外貿走勢，李魁文坦言，國際疫情仍在蔓延，國際市場需求萎縮必然會對中國外貿出口造成衝擊，外貿新定單減少等問題開始逐步顯現，外貿發展面臨的困難不容低估。但他強調，有信心穩住外貿基本盤，將疫情對進出口的影響降至最低。



