  • 2020年4月15日 星期三
  • 23º
  • 66%
熱門： 新冠肺炎消委會郭榮鏗口罩葵盛邨

日報新聞 > 財經

申H股全流通 眾安升4.51%

2020-04-15 列印
　　眾安在線（6060）擬打響互聯網保險業H股全流通頭炮。眾安昨宣佈，已於本月10日向中證監提交H股全流通審批申請，計劃將公司內資股轉為H股，惟公司無法告知會否全數釋放佔比近七成的內資股。受消息刺激，該股抽升4.51%，收報27.8元，共成交567萬股。

內資股佔市值近七成

　　按昨日計，眾安總市值408.61億元，港股市值130.61億元，即內資股市值278億元，佔比達68.03%。若內資股全數釋放或帶來不小衝擊，惟公司回覆本報查詢時指，暫時無法告知會否將全部內資股轉為H股，未來有進一步消息會第一時間與市場溝通。

　　眾安進一步指出，在取得所有相關批准，及符合所有適用法律法規及規章後，該等內資股將被轉為H股，該公司屆時將向聯交所申請於主板上市及買賣。另根據公司章程，是次轉換及上市毋須召開股東大會或類別股東會作批准。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd