中環IFC外望——港人三月申請貸款急增

於新冠肺炎疫情下，不少公司紛紛裁員及減薪，令市民對貸款需求增加。金融產品比較平台MoneyHero數據顯示，首季經其網站申請貸款宗數，按年大升近65%，按季升逾28%；若單計三月則按月急漲71%。



MoneyHero表示，其網站首三月有關「債務重組/破產」、「信貸評級」及「網上/特快貸款」等主題文章瀏覽量有明顯上升趨勢。截至三月底，「債務重組/破產」相關主題文章瀏覽量，較一月升近七成；「信貸評級」文章瀏覽量則升47%；「網上/特快貸款」文章瀏覽量亦升26%。



該平台預計，次季「短期」及「特快貸款」需求將上升，而財困人士仍可以借貸取得臨時現金流，故申請破產人士不會於第二季急升。



但平台認為，若下半年疫情未有放緩跡象，因經濟轉差影響將於第三季浮現，料申請債務重組或破產市民將明顯增加，屆時銀行將因應壞帳及環球經濟風險，調升貸款息率。



恒隆股東大會不供應茶點



不少小股東都希望在一年一度的股東會「攞禮物兼食茶點」，但肺炎疫情持續下，今年則好大機會要撲空了。因應早前港府實施「限聚令」，恒隆地產（101）及恒隆集團（010）宣佈，月底舉行的股東周年大會將不會派發禮品及供應茶點，並強烈建議股東委任大會主席代投票。



恒隆以往的股東大會上一向會向出席的股東派發點心盒，但今年則表明不會派發禮品及供應茶點，而且出席的股東亦必須量度體溫、健康申報，及佩戴自備的口罩。另外，大會又會作特別座位安排，以減少出席者之間的接觸，因此會場只能容納有限數目的股東出席周年大會。



恒隆指出，鑑於新型冠狀病毒疫情，以及香港政府採取的防控措施，為保障股東的健康與安全，公司強烈建議股東委任周年大會主席作為其代表，在大會上就相關決議案進行投票，以行使其投票權，代替其親身出席會議，股東毋須親身出席亦可行使投票權。



事實上，除了恒隆之外，長和系集團早前亦表示股東除了可親身出席大會外，亦可以以電子設施的「另類方式」參與會議。



高瞻