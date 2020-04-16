大銀行業績乏善足陳 零售數據差 美股挫445點

美國零售數據欠佳，大型銀行的首季業績亦乏善足陳，外圍股市早段走勢疲弱。美股杜指開市後顯著下跌，早段跌483點，見23480點，跌幅2%。標普指數早段亦跌2%，納斯達克指數則跌1.6%。港股夜期中段跌145點，見23907點，低水238點。



受到疫情衝擊，美國商務部公佈，三月份零售銷售按月大幅減少8.7%，跌幅較市場預期的8%更高，並創下1992年有紀錄以來最大跌幅。經濟數據欠佳，大型銀行的業績亦未有驚喜。高盛公佈，首季盈利約11億美元，按年下跌逾48%，盈利表現遜預期。至於花旗首季賺約25億美元，下跌46%，符合預期。



另外，聯儲局的報告指，美國的經濟活動因新型冠狀病毒疫情大幅收縮，零售、休閒及酒店業受到最嚴重打擊，大部份地區的製造業活動減少，雖然食品及醫療產品需求強勁，但面對供應鏈及生產障礙，所有地區的生意合約前景非常不明朗，預料未來數月的情況會惡化。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報23504點，跌445點；納斯達克指數收報8393點，跌122點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見39.56港元，較香港收市價跌1.04港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見395.68港元，較香港收市價升0.68港元。美國3月工業生產按月下跌5.4%，市場預期為下跌4%；期內，製造業產出按月下跌6.3%，創1946年以來最大跌幅。



業績方面，美國銀行公佈，今年首季股東應佔盈利35.41億美元，按年下跌48.45%，低於市場預期。花旗首季盈利25.22億美元，按年減少46.45%，與預期相若。



三桶油下挫 恒指回落290點



港股方面，中國人民銀行開展1000億元人民幣MLF放水，但港股未有受惠。恒指高開低收，結束兩日連升走勢。港股開市後一度上漲168點，高見24603點，刷新上月12日以來新高，惟大市沽壓沉重，並由升轉跌，尾市跌幅曾擴大至跌344點，低見24090點，險守二萬四，收報24145點，跌290點，成交1120億元。



部份科技股逆市向好，其中軟件手遊股表現標青。雲遊（484）升8.63%，收報4.53元；映客（3700）升5%，報1.05元；金蝶（268）盤中創新高，曾見11.36元，收報11元，彈升4.56%；周二回購逾2400萬股的小米（1810）上漲2.95%，收報10.48元。



油價再度重回至每桶20美元水平，拖累油股走弱，中海油（883）插5.18%，收報8.23元，為最弱勢藍籌股；中石油（857）及中石化（386）齊跌4%。



富昌證券聯席董事譚朗蔚表示，恒指仍企穩二萬四樓上，是近期連續反彈的局部回調，他指出投資者勿急於斷定此為熊市反彈的終結，只要仍守住下方支持位24000關口，恒指仍有望回升。