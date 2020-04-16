油價曾穿20美元見新低

國際能源署（IEA）料今年全球石油需求跌幅破紀錄，主要產油國達成減產協議仍無法彌補市場對需求下滑的憂慮，國際油價連續跳水兩日。紐約期油再度降至每桶一字頭；昨跌勢未止，油價跌幅最多逾5%，油價曾下挫至每桶19.2美元，為近19年新低。IEA料油價未來仍有沽壓，今年或成原油史上表現最差一年，並形容4月份為「黑色4月」。



外電引述IEA指，今年全球石油需求降幅將創下紀錄，各國政府實施的旨在遏制疫情蔓延的封鎖措施已使石油運輸「幾乎陷入停頓」。另IEA在月度石油市場報告中稱，2020年全球石油需求將日均下降930萬桶，且需求下降超過減產量，石油儲備或至飽和狀態；同時4月原油需求將每日下降2900萬桶，至25年來所未見的水平。