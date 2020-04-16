疫情下零售陷寒冬 莎莎生意額減六成

新冠肺炎疫情蔓延下，中港零售市道均受嚴重打擊，零售業現正步入世紀冰河時期。繼周大福（1929）上周公佈港澳同店銷售大挫65%後，莎莎（178）昨日亦公佈截至3月底止季度，營業額大跌近六成，至8.92億元，同店銷售亦銳減六成。



本地化妝品零售巨頭莎莎公佈，截至今年3月底止的第四財季銷售數據，整體零售及批發業務營業額按年下跌56.5%，至8.92億元，當中港澳地區零售銷售額更跌62%，至6.58億元，同店銷售亦跌59.6%，每宗交易平均金額按年跌34.6%，至229元，整體交易宗數跌43.4%，至270萬宗。



內地客交易宗數跌八成



莎莎指出，同店銷售下跌主要由於內地客的交易宗數急跌80.8%，雖然本地客按年上升4.1%，但整體交易宗數仍然錄得43.4%跌幅。而本地客及內地客的每宗交易平均金額則分別下跌19.9%及上升2.8%，惟顧客組合的比例轉變，本地客每宗交易平均金額較小，但交易宗數變為佔大多數，故整體每宗交易平均金額下跌 34.6%。



莎莎表示，由於港澳政府實施多項限制人流進出口措施，內地旅客人數大跌，拖累第四季內地客的交易宗數急劇下降。此外，業務需求大減，該公司部份店舖於1月底開始短期暫停營業或縮短營業時間，以減低營運成本，但同時亦令銷售下降。 該公司預期，嚴峻經營環境持續，將繼續加強各項減省整體成本措施，維持競爭力和減少虧損，盡最大努力保障員工的生計，並已於下半財年關閉9家店舖以節省租金開支，未來將繼續縮減香港特區的店舖網絡，向未約滿的業主尋求短期租金減免。莎莎於中國及馬來西亞的大部份零售店由2月初及3月中起分別暫停營業，令第四季營業額分別下跌51.0%及6.9%。



另外，有內地媒體報道，思捷環球旗下時裝品牌Esprit將於年中關閉中國所有門店。



