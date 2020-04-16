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恒生保險推新產品　年金入息出雙糧

2020-04-16 列印
　　恒生保險及AXA安盛昨日均推新延期年金產品（QDAP）。其中恒生保險的新產品將每年定額增加每月保證年金入息，增加金額相等於首期每月保證年金入息的5%，並提供20年或30年年金期選擇，並設有年度保證獎賞，相等於年金入息出雙糧。

　　恒生保險指出，新「晉盛」延期年金人壽保險計劃供30歲至65歲人士投保，可選月繳或年繳保費。該計劃設有年度保證獎賞，金額相等於1個月當時的每月保證年金入息；以及於每10個完整保單年度完結時派發的特別保證獎賞，金額相等於5個月當時的每月保證年金入息。AXA安盛亦推出「賞豐盛」延期年金計劃，設5或10年的保費繳付年期；提供10或20年每月年金款項，並最早於50歲開始支付。

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