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鴻福堂逆市擴張開兩新店

2020-04-16 列印
　　受新冠肺炎疫情的打擊，本港零售市道雪上加霜，惟經營保健飲品生意的鴻福堂（1446）逆市擴張。該公司行政總裁兼執行董事司徒永富昨表示，肺炎疫情對主打民生消費品的鴻福堂影響較微弱，雖然近期整體人流有所下跌，但平均每宗交易金額則上升一至二成。

　　鴻福堂目前分店數目為118家。司徒永富透露，該公司有穩定的基礎，強調沒有計劃收縮門店，更計劃逆市擴張，今年初已開設兩家分別在顯徑邨及南昌的分店，未來開店策略方面仍會主力發展民生地區，又會考慮一些以「商用、住宅」結合的地點，例如沙田第一城、紅磡黃埔花園等，但因應市況仍需要審時度勢，暫時未有準確的開店數字。

　　

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