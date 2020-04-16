陳德霖籲設區域數碼幣 促進貿易助疫後復甦

新冠病毒肆虐，全球經濟大面積停擺，金管局前總裁陳德霖表示，這次疫情對經濟的損害較03年沙士，及08年金融海嘯嚴重，不過在疫情之下，他發覺全球化是未來經濟復甦的出路，尤其是亞洲區域經濟合作，能較快提振經濟，故建議研究設立區域數碼貨幣，促進區內貿易。



陳德霖退休後首次接受本報訪問說，注意到中國、日本、南韓有意在今年內達成自由貿易協議，為設立區域數碼貨幣奠定基礎。他建議，區域數碼貨幣可以包括人民幣、日圓、韓圜及港元，因香港是區內主要貿易及金融樞紐，故把港元納入其中是合理的安排。



他解釋，區域數碼貨幣的組成比重可以按各國的經濟規模、負債水平、外貿情況及其他經濟因素來衡量。他建議，四方參與者可以組成一家合資公司作平台，為有需要處理區域貿易的商家提供數碼貨幣作支付。他說，在國際貿易上，支付的環節十分重要，但現時由於金融系統的限制，往往要花耗商家頗長時間，而且在支付環節中透明度不足，他打趣說：「進口商的戶口已被銀行扣數，但出口廠家仍未收到錢，這段期間錢去了哪裏？」他解釋，這段期間因涉及多家不同的中間銀行，錢最終當然會去到廠家手上，但過程頗不透明亦缺乏效率，假如出入口商同樣都接受以區域數碼貨幣作支付，資金可以快速到帳，有助推動跨境貿易。



四種主要亞幣構成



他解釋構思時說，區域數碼貨幣的籃子內會按四種貨幣的權重來作計算，數碼貨幣會百分之百有等值的現鈔作支持。使用的商家，要先在區域內參與的銀行設立一個電子錢包，用來收取數碼貨幣，用家亦可以隨時按需要兌換回普通貨幣。



他說，由於電子錢包是在銀行開立，客戶在開立時已有銀行作詳細的客戶背景了解，可以減低資金用作洗錢等非法用途。而且，由於客戶仍是與銀行保持關係，因此不存在銀行被搶生意的憂慮。



陳德霖說，在疫情下更發覺全球化的好處及重要。相信疫後提振經濟，貿易會是重要一環，因此研究推出區域數碼貨幣協助促進區內貿易。



