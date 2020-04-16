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招商局碼頭吞吐量減5.6%

2020-04-16 列印
　　全球航運業遭受疫情影響，招商局港口（144）昨表示，旗下內地碼頭首季吞吐量按年跌5.6%。董事總經理白景濤稱，目前貨物積壓在港口的問題仍然存在，估計內地停工影響碼頭吞吐量達6000萬個標準貨櫃（TEU），爭取今年吞吐量能按年持平。

　　白景濤表示，參照全球數據推算，首季吞吐量將減少4000萬至5000萬個TEU，估計全年吞吐量只能按年持平。該公司主席鄧仁杰指出，首季全國八大碼頭吞吐量下跌8.6%，而該公司內地吞吐量僅跌5.6%，表現較同業好。而港澳台地區則下跌2.8%，海外跌6.4%。他稱，三月內地碼頭的吞吐量按月回升33%，但仍較去年同期差，下半年表現則視乎疫情變化，特別關注第三季定單會否大幅減少。

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