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品牌銷售負增長 安踏生意跌逾兩成

2020-04-16 列印
　　新冠肺炎疫情下，零售業大受打擊，安踏體育（2020）首季零售按年下跌。安踏昨公布，今年首季，安踏品牌產品的零售額按年跌20至25%；FILA品牌零售額按年錄得中單位數的負增長；其他品牌產品更錄得高單位數的負增長。

  贛鋒鋰業（1772）則發盈警，預期今年首季盈利為700萬至1000萬元（人民幣，下同），按年大減96.04%至97.23%；去年同期盈利為2.53億元。該公司稱，主要由於期內鋰鹽價格較去年同期下降，影響利潤增長；疫情爆發影響公司部分產能，從而致產量及銷量按年略有下降；公司持有的金融資產股票價格下跌，導致公允價值變動產生損失進而影響利潤。

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