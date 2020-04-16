中環IFC外望——國際航空收入恐暴瀉55%

受疫情打擊，全球航空業冰封，國際航空運輸協會（IATA）兩個月內第四度下調航空業收入預測，料客運損失將達3140億美元（約2.45萬億港元），相等於收入按年暴跌55%。



IATA理事長迪朱尼亞克警告，目前全球航空業相關職位正面臨飯碗不保，「失去1個航空職位，就有24份工消失」，估計全球2500萬個工作崗位危在旦夕，「前景一天比一天黑暗」。



IATA表示，因應各國封關措施持續，部份國家實施時間多於早前假設的三個月，加上疫情包含非洲及南美洲在內全球爆發，故預料客運收入造成3140億美元損失，即較去年暴跌55%。



而且，客運需求受到全球經濟步入衰退和外遊限制的雙重衝擊，預計下降48%。該會指出，本月初全球班次按年銳減80%，並料第三季才會開始回暖。



調查指港七成家庭生計受影響



新冠肺炎疫情衝擊經濟，環聯市場調查顯示，逾七成受訪者稱疫情已對其家庭收入造成負面影響，另有一成本港成年人料未來家庭收入將受影響，而且69%受負面影響的消費者，擔憂帳單及借貸還款能力。



環聯表示，於1980年至1994年出生的千禧世代，亦有較高比例遭受疫情所帶來的財政影響，有76%千禧世代稱疫情影響家庭收入。還款能力方面，69%受負面影響的受訪消費者，對自己目前帳單和借貸還款能力表示擔憂。平均來看，受訪消費者預計於不久將來帳單還款尚欠約9600元，千禧世代中這一數字則高達1.06萬元。



調查認為，受訪者對自身帳單的財政顧慮，主要是因57%受影響的香港成年人工時已被削減；調查亦發現17%受訪者因疫情而喪失工作。受疫情影響財政的被訪者中，51%的受訪者稱，會動用積蓄繳交現時帳單；43%則將向朋友或家人借錢。



高瞻